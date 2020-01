Vietri sul mare. Trekking Sentiero Italia.

Per sabato 11 gennaio, la Pro Loco di Vietri sul Mare ha organizzato per gli amanti del Trekking, un’escursione per promuovere il tratto vietrese che da Valle arriva a Tresara: un percorso che si mostra insidioso a causa della presenza di due lunghe salite, scalini e discese pendenti. Si parte da piazza Amendola di Vietri sul Mare, la “piazzetta” ed, attraversando diverse frazioni tra cui Dragonea, Molina e San Liberatore, in un percorso ad anello, si ritorna sul luogo di partenza dopo 9,6 km di cammino. Le iscrizioni sono gratuite ed aperte a tutti. E’ vietato correre ma si potrà effettuare il tour con il proprio cane, purché tenuto al guinzaglio e distante dal resto dl gruppo. A metà strada, per chi non riuscisse a proseguire, sarà possibile il rientro a Vietri, dimezzando il percorso e pranzare in uno dei ristoranti convenzionati. L’appuntamento è alle ore 08:30 a Piazza Amendola per la registrazione mentre la partenza è prevista per le 09:00. Verranno distrubuiti gadget di ceramica a tutti i partecipanti.