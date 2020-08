Vietri sul Mare. Parte oggi la nona edizione di “Estate Classica”

Parte oggi a Vietri sul Mare la nona edizione di “Estate Classica”, la rassegna che rientra nel cartellone degli eventi “Made in Vietri” promosso dall’assessorato al turismo, spettacolo e cultura, retto da Antonello Capozzolo.

Primo appuntamento questa sera alle 21.00 in Villa Comunale con “La Musica InVita” con la voce e chitarra di Nello Padula e il piano di Giuseppe Di Cristo; segue l’esibizione de le “Rose Ensamble” con la voce di Antonella Ronca, il flauto di Serena Santoriello, i violini di Giovanna Serretiello e Antonio Pinto, il clarinetto di Maria Ronca, il clarinetto basso di Marta Imparato e il piano di Elvira Borriello e Iolanda Fiorillo.

Domani, giovedì 27 agosto, sempre a partire dalle 21.00 e sempre in Villa Comunale, in scena “Big Eye” in collaborazione con l’associazione “Progetto Sonora”.Musiche di Tiersen, Piazzolla, Lagrene, Bacalov, Nazaret, Galliano e Girotto suonate dal sassofono di Domenico Luciano e la fisarmonica di Armando Rizzo.

La rassegna si chiude venerdì 28 agosto con “Caro Elisir, sei mio!”. In scena Roberta D’Alessio (soprano), Francesco Cuccia (tenore), Antonio Cappetta (baritono) e Ernesto Pulignano (piano). Voce recitante, Guido Mastroianni. La rassegna è promossa dall’associazione “Estate Classica” sotto la direzione artistica della professoressa Nella Pinto.