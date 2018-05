Vietri sul Mare, la targa con Mons. Orazio Soricelli dinanzi alla Chiesa di San Giacomo

Il Lions Club Cava de’ Tirreni – Vietri sul Mare continua nella sua attività di impegno sociale sul territorio e, dopo la recente giornata di visite gratuite della vista, sabato 26 maggio p. v., alle ore 11.00, con la presenza di S. E. Mons. Orazio Soricelli. Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni, procederà alla posa di una targa esplicativa dinanzi alla Chiesa di San Giacomo (nota come chiesetta di mamma Lucia) al Corso. “La targa, come quella già apposta davanti al nostro Duomo – chiarisce il presidente del Lions Club Cava – Vietri, avv. Marcello Murolo – descrive la storia e le caratteristiche architettoniche della chiesa ed ha lo scopo di incentivare la conoscenza dei nostri monumenti da parte dei cavesi e dei turisti”. Altri service sono previsti per la fine dell’anno sociale, come i risultati delle visite mediche nelle scuole. Intanto, nel corso dell’ultima assemblea del Club, è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo che, come da statuto internazionale, inizierà il suo anno sociale 2018/2019 nel prossimo mese di luglio. A presiedere il Club è la dott.ssa Silvana Longobardi, mentre l’avv. Marcello Murolo, è il past presidente. 1° vice presidente dott.ssa Antonella D’Ascoli, 2° vice presidente dott. Antonio Palazzo, 3° vice presidente dott. Antonio Pisapia. Segretario ing. Gian Luigi Accarino; tesoriere avv. Lucio Panza. Consiglieri: avv. Barbara Mauro, dott. Giovanni Maria Emma, Maestro Felice Cavaliere, dott. Fabio Senatore.

Cava de’ Tirreni, 24 maggio 2018