Vietri sul Mare, il 6 giugno pronti a donare il sangue con la Croce Rossa Costa Amalfitana

CHI DONA IL SANGUE SALVA UNA VITA

VIETRI SUL MARE | SABATO 6 GIUGNO 2020

Sabato 6 giugno 2020 saremo a Vietri Sul Mare e in collaborazione con i Volontari ed i Medici di AVIS Comunale di Salerno avvieremo la terza raccolta del Sangue in Costiera Amalfitana.

Nel mese di marzo, per effetto della paura di COVID-19, le donazioni di sangue sono calate in media del 10% in tutta Italia. Dopo i tanti appelli alla donazione siamo riusciti ad organizzare, in soli due mesi, ben 3 appuntamenti di raccolta.

Perché Donare? Il sangue umano è un prodotto naturale non riproducibile artificialmente. È costituito da una parte liquida, il plasma, e da una parte corpuscolata, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Nonostante i progressi tecnologici e scientifici, il sangue rappresenta ancora oggi una risorsa insostituibile nella terapia di molte malattie. La donazione non comporta rischi di alcun genere per la salute. Il sangue, infatti è una fonte di energia rinnovabile ed è quindi possibile privarsene senza che l’organismo ne risenta. Il donatore ha anche la possibilità di controllare periodicamente il proprio stato di salute (tratto dal sito www.avissalerno.it).

Come Partecipare? Bisognerà prenotarsi presso il numero 333.57.80.564. Un Volontario di Croce Rossa raccoglierà la prenotazione, i dati dell’utente e fornirà tutte le informazioni richieste.

La prenotazione sarà obbligatoria in quanto, anche in questa occasione, non sono autorizzati assembramenti. Rispetteremo quindi l’obbligo di distanza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

L’iniziativa si terrà nella capitale della Ceramica, in Piazza Amendola , dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

Come diventare donatori? Per diventare donatori di sangue, bisognerà essere di un’età compresa tra i 18 ed i 60 anni. Chiunque desideri donare per la prima volta dopo i 60 anni, può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione.

La donazione di sangue intero, da parte di donatori periodici di età superiore ai 65 anni, può essere consentita fino al compimento del 70° anno previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età correlati. Per donare il sangue bisogna essere in un buono stato di salute e il peso corporeo dovrà superare i 50kg. Inoltre, ai fini di non compromettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il nostro sangue, chi decide di donare dovrà avere alle spalle un corretto stile di vita e non aver compiuto nessun comportamento a rischio.

L’idoneità alla donazione viene stabilita mediante un colloquio personale e riservato, una valutazione clinica da parte di un medico e dopo aver effettuato gli esami di laboratorio (prima donazione differita) previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.

“Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Vietri sul Mare per aver, sin da subito, accettato di ospitare l’iniziativa. Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Letteralmente vuol dire donare una parte di sé, della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo. Significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita. Afferma Raffaele Di Leva, Presidente del Comitato di Costa Amalfitana.