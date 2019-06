A Vietri sul Mare il Conservatorio Martucci celebra venerdì 21 giugno la Festa della Musica con “Vi presento Matilde Neruda” con Sebastiano Somma e Morgana Forcella

La Villa comunale di Vietri sul Mare ospiterà venerdì 21 giugno, alle ore 21, lo spettacolo “Vi presento Matilde Neruda” scritto da Liberato Santarpino, che ha per protagonisti Sebastiano Somma (che interpreta Pablo Neruda e cura anche la regia della rappresentazione) e Morgana Forcella, che sulla scena è Matilde Urrutia, amante e poi sposa del grande poeta cileno. Una grande storia d’amore tra Pablo e Matilde, vissuta in giro per il mondo, che la pièce racconta con il fascino della poesia e la musica passionale legata alla tradizione sudamericana del tango. La parte musicale è affidata al quintetto di musicisti formato da Zack Alderman (fisarmonica), Emilia Zamuner (voce), Bruno Tescione (chitarra), Giordano Pietro (violino) e Gabriele Pagliano (contrabbasso), con la partecipazione straordinaria dei ballerini di tango Giovanni Giordano e Roberta Zamuner. E’ con questo spettacolo che il Conservatorio Martucci di Salerno celebra la Festa della Musica – che cade appunto il 21 giugno – ma anche il protocollo d’intesa che è stato siglato oggi tra il presidente del Conservatorio Aniello Cerrato e il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, in base al quale verranno organizzati nella prima cittadina della Costiera amalfitana sei concerti nel corso di questa estate. Ingresso libero.