Vietri sul Mare: Arena del Fuenti è sold out per Servillo legge Napoli. Altri appuntamenti fino al 18 luglio

L’appuntamento di venerdì 5 luglio alle 21.00 all’Arena del Fuenti di Vietri sul Mare è sold out. Protagonista della rassegna “Passaggio a Sud-Ovest” il grande attore pluripremiato Toni Servillo in “Servillo legge Napoli”.

Servillo, vincitore di 5 David di Donatello, 4 Nastro d’Oro, 3 Ciak d’Oro e 2 European Film Awards, senza tralasciare l’Oscar come migliore film straniero assegnato a “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino che lo ha visto protagonista assoluto della pellicola, solo per citare alcuni dei numerosi riconoscimenti che gli sono stati assegnati nel corso della carriera, presenta al pubblico un sentito omaggio alla cultura partenopea, che l’attore rende unico, immergendosi nella sostanza verbale di dieci poeti e scrittori che di Napoli hanno conosciuto bene la carne e il cuore.

Ed ecco rivivere, nella produzione Teatri Uniti, i grandi classici del Novecento ma anche gli autori contemporanei: Salvatore Di Giacomo, Eduardo de Filippo, Ferdinando Russo, Raffaele Viviani, Mimmo Borrelli, Enzo Moscato, Maurizio De Giovanni, Giuseppe Montesano, Antonio De Curtis, Michele Sovente. La rassegna “Passaggio a Sud-Ovest” porta le sigle di due direttori artistici: Peppe Servillo e Michelangelo Busco.

Il terzo appuntamento della rassegna è invece per giovedì 18 luglio con la cantante americana Dee Dee Bridgewater, che proporrà al pubblico dell’Arena del Fuenti lo spettacolo “J’ai Deux Amours”, ispirato a Josephine Baker. La cantante icona del jazz, vincitrice di Grammy e Tony Award, nel corso della sua folgorante carriera è stata custode della tradizione musicale ed esploratrice del jazz, del quale ha abilmente rivisitato i classici. Si è esibita con artisti del calibro di Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon e Dizzy Gillespie.

I biglietti sono numeri e il costo per il prato superiore è di 38 euro; 42 euro per la poltrona arena e 45 euro per il parterre. Info e prenotazioni: 089 210653; 351 1575445 – arena@giardinidelfuenti.com. Parcheggio gratuito. Possibilità di miniabbonamenti alla rassegna.