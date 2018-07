Il video racconto sulla Costiera Amalfitana di Giovanni Brusatori, le video poesie del premio “Giuseppe Di Lieto”, la mostra “Amniotica” di D’Anna, il 5 Luglio a Maiori. Il 6 luglio al Giardino Segreto dell’Anima di Tramonti si festeggiano “Follie Follie”

La XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo il 5 luglio, nei giardini di Palazzo Mezzacapo, alle ore 20.30 consegnerà il Premio “Uomo del mio Tempo” nella sezione Cinema a Giovanni Brusatori. Inizia nel 1967 come attore al Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strelher, poi percorre tutta l’Italia scritturato dallo stabile prima di Bolzano e poi dallo stabile di Roma e, in seguito, tante altre compagnie di giro fino al 1987. Nell’intervallo tra una teatro e l’altro appare in numerosi film e infiniti programmi RAI, radiofonici e televisivi, commedie e sceneggiati tra i quali “Tecnica di un Colpo di Stato”. Per i film qualche titolo: Sotto il Segno dello Scorpione regia dei Fratelli Taviani, Delitto Matteotti di Florestano Vancini, L’Agnese va a morire di Giuliano Montaldo, I Tefoni Bianchi di Dino Risi. Nel 1981 partecipa al film Bianco, rosso e Verdone, e nel 1992 a Cronaca Nera. Poi si dedica al doppiaggio di cartoni animati. Ha sceneggiato e diretto il film Le Evase. Dal 1990 ha iniziato l’attività di ideatore e regista di video racconti RAI, raccontando nell’Italia del “Bizzarro” le bellezze artistiche storiche e ambientali dell’Italia, soffermandosi sulle opere di artisti contemporanei; ha ideato una serie di racconti “Viaggi d’Autore” dedicati ai poeti e scrittori più importanti della letteratura italiana, da Leopardi a Pirandello, D’Annunzio, Levi, Quasimodo, Pavese. Con il patrocinio dell’UNESCO ha realizzato una lunga serie denominata “I SEGNI DELL’UOMO”, soffermandosi sui siti Patrimonio dell’Umanità Per questa sua specifica attività è stato invitato due volte al Festival Internazionale del documentario d’Arte in Canada a Montreal. In Italia ha ricevuto riconoscimenti alle rassegne artistiche di Palazzo Venezia a Roma; in Sicilia a Catania, Agrigento, Noto, Palermo; in Campania a Napoli, Salerno, Paestum: poi a Pescara, a Ferrara e Ravenna.

Nel corso della serata sarà anche proiettato, in collaborazione con il Photofestival Attraverso le pieghe del tempo e l’Associazione “Occhio dell’Arte” il suo video-racconto dedicato alla Costiera Amalfitana. Interverrà la direttrice artistica del Photofestival di Anzio, Lisa Bernardini. A seguire, con il patrocinio del Comune di Maiori, la proiezione delle opere “menzioni speciali” del Premio nazionale di Videopoesia dedicato a Giuseppe Di Lieto.

L’evento, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, sarà preceduto alle ore 20.00 presso le sale esposizione di Palazzo Mezzacapo dal vernissage d’inaugurazione della mostra “Amniotica” del fotografo salernitano Lello D’Anna. Mostra che resterà aperta fino al 15 luglio.

Il 6 Luglio, invece, la XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo si sposta a Tramonti in frazione Campinola. Con inizio alle ore 21.00 presso il Giardino Segreto dell’Anima, “Follie Follie”, in collaborazione con le famiglie Telese-De Marco ed il Club dei Folli Costa d’Amalfi, per la consegna di riconoscimenti a persone del territorio che hanno espresso saggezza-follia, e dei Premi “Giardini d’Amore”.

Maggiori informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it