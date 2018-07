VICO EQUENSE. Yoga sotto le stelle mercoledì 18 luglio

VICO EQUENSE. La Fondazione Fast (Formazione – Ambiente – Sviluppo – Turismo) organizza la serata di “Yoga sotto le Stelle” che si terrà mercoledì 18 luglio presso lo splendido giardino del complesso della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, un angolo di pace e bellezza restituito alla città dalle opere di riqualificazione degli anni scorsi.

Quale migliore cornice per regalarsi un momento di benessere? Lo Yoga, infatti, non è solo fare esercizio fisico ma regala l’unità di mente e corpo, armonia tra uomo e natura, l’unione tra il singolo individuo e l’infinito. I benefici di questa disciplina sono amplificati quando viene praticata in spazi aperti, dove l’uomo può ritrovare la connessione con la sua più intima natura. E per l’occasione si potrà fare Yoga sopra un tappeto verde ed alla luce delle stelle.

Il programma prevede la pratica in sequenza dei seguenti stili di Yoga, ad un livello adatto a tutti, sia principianti che praticanti. Si può entrare in qualsiasi momento:

Ore 19-19:30: Registrazione partecipanti e introduzione alla storia del giardino a cura di Antonio Breglia, vice presidente Fondazione Fast; ore 19:30 – 20:15: Vinyasa Yoga con @Loredana Pascarella (DivingYoga) ; ore 20:30 – 21:15: Kundalini Yoga e Meditazione finale con @Alessandra Nirmal K. (Le Sirene fanno Yoga). in contemporanea: ore 20:30-21:15: Yoga Bimbi con @Loredana Pascarella; ore 21:30: Termine attività.

I genitori che vogliono fare lezione ma non sanno a chi lasciare i propri bambini possono partecipare tranquillamente visto che i piccoli potranno far lezione di Yoga Bimbi mentre gli adulti sperimenteranno il Kundalini Yoga nell’orario indicato in tranquillità. I partecipanti dovranno vestirsi comodi e munirsi di telo o tappetino. La manifestazione è gratuita per tutti i partecipanti. Info: Loredana Pascarella 333.7009141 loredana.pascarella@gmail.com

Antonio Breglia 3387789801 mudeodegennaro@libero.it