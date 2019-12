Vico Equense. Teatro per bambini con “Una ballata per Mr Scrooge” – EVENTO RINVIATO AL 3 GENNAIO

EVENTO RINVIATO AL 3 GENNAIO ALLE ORE 11:00

Vico Equense – Il 3 gennaio ore 11:00, l’atmosfera del Natale avvolgerà il palcoscenico della tensostruttura in piazzale Giancarlo Siani, con lo spettacolo dedicato ai bambini: “Una ballata per Mr Scrooge”. Sarà la Compagnia degli Sbuffi, con la regia di Aldo De Martino e la tecnica del teatro d’attore e pupazzi, a portare in scena lo spettacolo liberamente tratto dal romanzo “Cristmas Charol” di Charles Dickens e ispirato a Jim Henson il geniale inventore dei mitici Muppets. Tutto inizia la Vigilia di Natale in un anno imprecisato, siamo a Londra in una giornata uggiosa e, nella sua bottega Ebenezer Scrooge è di pessimo umore. A far le spese del suo pessimo stato d’animo sono, oltre all’unico suo dipendente il contabile Bob Cratchit, tutti quelli che hanno la sfortuna di entrare nella sua bottega. Scrooge non odia solo il Natale, ma in genere tutte le feste e i divertimenti, ritiene inutile e dannosa la beneficenza e stupido l’altruismo. Insomma, proprio un bel soggetto. Ma è nella notte che avvengono alcuni straordinari ed inaspettati incontri che cambieranno per sempre la vita del vecchio avaro. Infatti Scrooge, dopo un’ammonizione del defunto amico e socio Jacob Marley, viene visitato nella notte di Natale da tre spettri: Lo Spirito del Natale Passato, Presente e Futuro. Eccolo ritornato bambino, i giochi, i compagni di scuola; poi giovinetto, il primo lavoro, il primo amore… ma è nel futuro che lo aspetta una sconcertante verità.