Vico Equense. Social World Film Festival 2018, domani ore 11 Conferenza Stampa di presentazione nel palazzo della Regione Campania

Napoli. Domani, mercoledì 18 luglio ore 11, a Napoli nella Sala Francesco De Santis del Palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia, Conferenza Stampa di presentazione dell’edizione 2018 del Social World Film Festival.

Durante la conferenza verranno svelati ospiti, programma completo e film in concorso dell’ottava edizione della Mostra internazionale del cinema sociale alla presenza di istituzioni, attori e registi in gara.

La kermesse, che si svolgerà quest’anno dal 29 luglio al 5 agosto a Vico Equense, si sviluppa tra proiezioni di prime e anteprime cinematografiche a sfondo sociale a livello nazionale e internazionale, e anche momenti di incontro e dibattito. Presidente onorario è l’attrice Claudia Cardinale che l’ha definito “il festival più emozionante al mondo”.

Ecco il promo edizione 2018 con l’intera storia video del festival:

Per motivi di ordine protocollare della Regione Campania è necessario comunicare la propria presenza all’Ufficio Cerimoniale del Social World Film Festival, indirizzo email cerimoniale@socialfestival.com, entro e non oltre martedì 17 luglio alle ore 18.00.

L’Ente è fondatore e membro attivo del Coordinamento Festival Cinematografici della Regione Campania e partecipa ai lavori dell’AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema e del Clarcc – Coordinamento Lavoratori Regione Campania Cinema e Audiovisivi.

In nove anni di storia, collaborando con grandi istituzioni cinematografiche come l’Academy degli oscar, le università Ucla e Usc di Los Angeles, Rai Cinema, Medusa, Luce-Cinecittà e tanti altri, ha organizzato 480 giornate di attività cinematografica in Campania e in tutta Italia, 36 eventi internazionali che hanno toccato 27 città dei cinque continenti da New York a Sydney passando per Tokyo, Los Angeles, Rio de Janeiro, Tunisi e Londra, coinvolgendo migliaia di spettatori e centinaia di protagonisti della cinematografia mondiale.

Sono aperte le procedure di accreditamento al Festival http://www.socialfestival.com/it-it/accrediti/accrediti-stampa.html (chiuderanno alle ore 14.00 di giovedì 26 luglio 2018)