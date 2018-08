Vico Equense: a Pacognano un largo intitolato a Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori

Vico Equense – Domenica 5 agosto, nella cornice dei festeggiamenti per Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, patrono di Pacognano, sarà intitolata al Santo Dottore della Chiesa l’antica piazzetta del paese, oggi collegata al largo adiacente. La cerimonia sarà tenuta alle ore 11,30 dal Sindaco Andrea Buonocore con la rappresentanza della Municipalità e la presenza dell’Arcivescovo di Sorrento/Castellamare Mons. Franco Alfano. L’intitolazione è stata richiesta nel 2016 dagli abitanti di Pacognano, come segno tangibile dell’affetto e della devozione verso il Santo patrono, che secondo la tradizione avrebbe visitato Pacognano nel corso della sua attività missionaria. La presenza reale di Sant’Alfonso e Pacognano trova conferma nella recente ipotesi formulata dallo studioso vicano don Pasquale Vanacore, il quale ha dimostrato la parentela del Santo con la nobildonna napoletana Lucrezia de’ Liguori, che risiedeva periodicamente a Pacognano sul finire del Seicento nella casa di famiglia, essendo andata in sposa al nobile Nicolò di Costanzo, pronipote di Giovan Battista della Porta. Il legame familiare potrebbe spiegare la presenza del Santo a Pacognano e la precoce devozione che gli fu tributata nel villaggio, dove fu raffigurato nel dipinto dell’altare maggiore già nel 1822, quando il processo di canonizzazione non era stato ancora completato. La suggestiva vicenda accresce il fascino del casale vicano, unendo in un’unica storia familiare il filosofo rinascimentale dal “multiforme ingegno” Giovan Battista della Porta ed il genio della fede, definito da Benedetto Croce “Il più Santo dei napoletani e il più napoletano dei Santi”.