Vico Equense. Il libro di Valeria Parrella presentato da Nancy De Maio giovedì 6 febbraio alle 18,30. Ecco il post della De Maio, direttrice di Agorà Penisola sorrentina di Piano di Sorrento “Valeria Parrella è intelligente, bella e napoletana. La sua penna un brivido lungo la schiena. Nelle sue mani, la parola diventa musica e i sentimenti macigni con le ali. Ed ha anche poteri magici, come quello di “trasformare il dolore in bellezza”. Io ho il piacere e l’onore di chiacchierare con lei e con chi vorrà donarci la sua presenza nella meravigliosa cornice del Museo Asturi. La mia gratitudine a Giovanna Starace, che non è solo la libraia del mio ❤, ma è un’istituzione per chi ama sfogliare, leggere e vivere i libri. — presso Ubik Vico Equense.”