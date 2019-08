Vico Equense, gran galà di Ferragosto all’Hotel “Le Axidie”

L’estate entra nel vivo in Penisola Sorrentina. Una delle strutture più esclusive del posto ha preparato un super evento che sta già incuriosendo tantissime persone. Stiamo parlando dell’Hotel “Le Axidie” di Vico Equense, il quale ha in serbo una sorpresa eccezionale: il prossimo ferragosto, infatti, si terrà il Gran Galà con la partecipazione esclusiva dei Capafreska. Un modo unico per passare il ferragosto in compagnia!

La location, come sappiamo, è una delle più suggestive della Penisola Sorrentina. L’azzurro del cielo e del mare sembrano fondersi, cornice ideale dove celebrare eventi speciali e feste. Il tutto a due passi dal mare con lo splendido golfo di Napoli come panorama.

Info e contatti –

081/8028562 – 347/0564064