Vico Equense. Il giovanissimo Vincenzo Rossano presenta “Giungla”: il suo libro di Poesie

Vico Equense. “Ciascuna delle poesie presenti in questo libro vuole essere pezzo unico e parte di un puzzle”, così inizia la “premessa ai miei lettori” di GIUNGLA, libro di poesie del giovanissimo Vincenzo Rossano, che sarà presentato Venerdì 20 Luglio, alle ore 20.00, nel Chiostro del Convento di San Vito.

Il libro è una raccolta di liriche caratterizzate da versi liberi, con rime occasionali, che si intrecciano in una trama di gioco sentimentale e passionale che, tra incontri e scontri, tra temporeggiamenti e ritorni, attraversa un percorso che, dalla prima all’ultima poesia fa riferimento a tutte quelle barriere fisiche e concettuali che formano quella GIUNGLA che ci circonda, e che, non raramente, impedisce di muoversi e proseguire nella direzione che ci si era prefissati di seguire nella quotidianità della vita.

L’opera di Vincenzo è ricca di sensazioni, di emozioni e immagini racchiuse in poesie che dicono di sentimenti e di amore e di tutte le altre cose che contano nella vita che “non possiamo fare a meno di vivere insieme”.

Vincenzo Rossano, studente in Giurisprudenza, è nato a Napoli nel 1997, e vive a Vico Equense. Sin da bambino ha evidenziato interesse per il teatro, la musica e la altre forme d’arte frale quali, in particolare, la scrittura. Tale passione lo ha spinto, nel 2013, a partecipare, classificandosi al primo posto, a un concorso di poesia con “la colpa di essere donna”, inserita nel suo primo libro intitolato “COMPLICE“, pubblicato nel 2017.

Nel mese di giugno di questo anno, ha ottenuto anche un premio nel concorso internazionale di poesia “Una finestra sul mare di Capri”.

Ingresso libero e al termine verrà offerto un buffet.

Pino Visconti