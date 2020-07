Vico Equense. Faito DOC Festival 2020

Il Faito Doc Festival è uno degli appuntamenti estivi più famosi ed attesi dell’estate, la XIII edizione della rassegna culturale che vede la partnership anche di Telecapri, è all’insegna del cambiamento, il tema scelto “metamorfosi” appare come una premonizione e invita all’attualità che viviamo. La rassegna si svolgerà dal 3 al 7 Agosto 2020 sul Monte Faito, con proiezioni solo a cielo aperto, sotto le stelle. Sono previste 2 Competizioni Internazionali di cortometraggi e Momenti magici in tema. I concorsi saranno in presenza e online, la Giuria Internazionale in parte online valuterà una selezione di 13 cortometraggi internazionali. Il prossimo anno nel 2021 eccezionalmente, gli stessi membri della giuria saranno coinvolti e riuniti ufficialmente al Faito DOC – che si svolgerà in presenza – e proietteremo i lungometraggi di creazione e una nuova selezione di corti – tutti sempre collegati alla metamorfosi.

Le giornate saranno costellate da passeggiate naturalistiche e artistiche, eventi e workshop collegati al tema. Per evitare contagi del virus Covid-19 all’interno della “Casa del Cinema”, il Festival si svolgerà a cielo aperto, in un’altra location storica, il belvedere di Piazzale dei Capi, con la terrazza panoramica su tutta la Baia di Napoli, le isole e il Vesuvio. Le proiezioni avverranno sotto alle stelle, con prenotazione e con possibile “cine-cena”. I concorsi internazionali saranno sia in presenza che, per la prima volta online sulla piattaforma xerb.

Di seguito il catalogo 2020 del Festival:

