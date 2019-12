Vico Equense: dal 14 dicembre il via agli eventi natalizi in musica

Da sabato 14 dicembre, l’Incanto del Natale di Vico Equense avrà un altro luogo simbolo, il piazzale Giancarlo Siani, dove verrà allestita una cupola geodetica riscaldata, a forma di igloo, capace di ospitare fino a 200 persone. Qui si terranno spettacoli, concerti ed eventi per bambini.

Sì parte dunque il 14 dicembre, alle 18.30, con le musiche e i canti della tradizione natalizia a cura dell’ associazione Aequaphonia per poi proseguire alle 19.30 con la presentazione del libro “Il sogno di Benino: alchimia del presepe popolare napoletano” cui prenderà parte l’autore Italo Sarcone. Alle 21.30, per finire, musica jazz a con Michele Di Martino ed Rainbow Jazz Quartet.

Domenica 15 scatta “Il Natale dei Piccoli” dalle ore 16 con attività creative per bambini e famiglie a cura dell’Associazione Culturale Voli Pindarici. Nel corso dei giorni si susseguiranno laboratori, letture, spettacoli di attori e burattini con la Compagnia degli Sbuffi e racconti animati per i più piccini. Per gli adulti, invece, fitto programma concertistico, a partire sempre da domenica con l’Ensemble d’Archi “Risonanze Partenopee” che si esibiranno nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Bonea.

Continua tutte le sere, a partire dalle 17.00, il progetto di videomapping e giochi di luci “Vico si proietta”, finanziato dalla Camera di Commercio e realizzato in collaborazione con la Pro Loco e l’ACoVE, che sta riscuotendo grande successo al pari delle luminarie artistiche rendendo le chiese, in particolare quella della Santissima Annunziata (vedi foto), vere e proprie icone del Natale di Vico Equense.