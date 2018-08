Vico Equense. Continuano i festeggiamenti esterni per il SS.mo Salvatore. Appuntamento stasera e domani

Continuano i festeggiamenti esterni a Vico Equense per la festa patronale nella Parrocchia del SS.mo Salvatore.

Questa sera, 7 agosto, alle ore 20.00 si esibirà il Gruppo musicale Tropicana Shasa Oriental Show, mentre domani 8 agosto, alle ore 21.00 gran finale lo show di Francesco Cicchella.

Inoltre, sfiziosa gara di “Spacca e Pesa”, con la possibilità di degustare vari sapori tipici locali, fra cui la pizza di Gighetto ed ammirare i lavori di ricamo nonché l’esposizione di quadri del maestro Giovanni Parlato.

Per sconfiggere il caldo, allora, tutti a Vico Equense per trascorrere due serate in allegria.