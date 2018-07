Vico Equense. Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale, giovedì 12 luglio concerto gospel degli “One Voice Italy” alla SS. Trinità

Vico Equense. Giovedì prossimo, 12 luglio 2018, ore 19.00, nel chiostro dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso, si terrà un concerto di musica gospel.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di Vico Equense, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che a messo a disposizione la location.

“Si tratta – spiega il Pastore Giancarlo Cangiano – di una serata che rientra tra le nostre attività, con l’esibizione degli One Voice Italy, gruppo vocale internazionale, che eseguirà brani gospel di musica evangelica contemporanea”.

Gli One Voice girano il mondo e hanno programmato per tutto il mese di luglio una serie di concerti in alcune località campane. Una formazione giunta in Italia ancora una volta con il suo repertorio di evangelizzazione.