Vico Equense: cerimonia di consegna targhe Spiaggia SuperAbile

VICO EQUENSE. È in programma sabato 16 giugno, alle ore 19, presso la Sala delle Colonne dell’istituto Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense la cerimonia di attribuzione delle targhe di Spiaggia SuperAbile. A ricevere i riconoscimenti che certificano la possibilità di raggiungere il mare senza incappare in barriere architettoniche saranno i titolari degli stabilimenti balneari e gli amministratori pubblici della penisola sorrentina che si sono attivati per rimuovere gli ostacoli che impedivano la libera fruizione degli arenili ai portatori di handicap.

L’iniziativa Spiaggia SuperAbile ha visto in campo associazioni, movimenti e gruppi che si sono mobilitati per sensibilizzare gestori dei lidi e sindaci verso il problema. Ospite d’onore della manifestazione che si svolgerà a Vico Equense sarà il campione paraolimpico di nuoto Vincenzo Boni, che alle paraolimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro ottenne la medaglia di bronzo nei 50 metri dorso.