Vico Equense, Capodanno in piazza

Vico Equense – Sarà un Capodanno all’insegna della musica quello in piazza Umberto I. A organizzarlo il Comune di Vico Equense. Subito dopo la mezzanotte sarà di scena la musica dal vivo degli Spillenzia, Tony Staiano e il Dj Cirovan. Un Capodanno speciale, con un repertorio energico e vitale: un vortice di musica non solo per ballare e festeggiare, ma anche per ritrovare l’autentico piacere di stare insieme, un modo per far divertire chi non vuole correre rischi mettendosi alla guida di un’automobile per raggiungere locali notturni o andare da un’altra parte.