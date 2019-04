VICO EQUENSE: ARRIVANO LE VISITE GRATUITE PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE ALLA PROSTATA – ECCO LE DATE

Dopo le visite le visite gratuite alle donne per la prevenzione del cancro al seno (che termineranno il 4 aprile con l’ultimo appuntamento a Marina D’Equa) arrivano, sempre a Vico Equense, le visite gratuite per la prevenzione delle patologie tumorali alla prostata.

Per le donne le visite gratuite si sono svolte all’interno di un camper messo a disposizione dall’Alts (Associazione per la Lotta ai Tumori al seno). Mentre invece per le visite per la prevenzione al tumore alla prostata ci sarà il Camper Prosud, che porta in giro la prevenzione gratuita del tumore della prostata grazie a una fondazione Onlus.

Gli appuntamenti sono:

Sabato 6 aprile 2019 dalle ore 9 alle 13 piazzale Giancarlo Siani.

11 maggio piazza Scanna a Moiano

25 maggio piazzale Siani a Vico centro

Gli urologi della Fondazione presieduta dal Professor Vincenzo Mirone sono a disposizione del pubblico dalle 9 alle 13 per visite urologiche gratuite. Non occorre prenotare; basterà dare il nominativo alle hostess e attendere il proprio turno. “Screening e diagnosi precoce – sottolinea il dottor Mirone – sono strumenti indispensabili nella lotta contro il tumore della prostata. Uno degli obiettivi statutari della Fondazione è diffondere la cultura della prevenzione.”

A rendere disponibile la campagna è la Fondazione per la Prevenzione e Ricerca in Oncologia (PRO) – Prosud Onlus, nata nel Gennaio 2011 da un’idea di due uomini: il Professor Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché Presidente di Prosud, e dell’Avvocato Antonio Mancino. Tutto ciò nasce per sensibilizzare la gente alla prevenzione, un argomento ancora poco sentito nelle nostre zone. Purtroppo proprio la scarsa prevenzione ha permesso che negli ultimi anni si registrasse una maggiore aggressività dei tumori. Ed è anche per questa motivazione che la Fondazione ha attivato nel maggio 2013 una Unità Urologica Mobile, questa aveva l’obiettivo di recarsi nelle principali piazze delle città visitando gratis il pubblico maschile, al fine di sensibilizzarlo al controllo.