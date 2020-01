VICO EQUENSE.ALLA LIBRERIA UBIK IL LIBRO DI MARCO PERILLO

Marco Perillo

È nato nel 1983. Discende da una nobile famiglia partenopea, forse di origine normanna. Ama la sua città come fosse una madre e da sempre nelle sue opere cerca di raccontarne la ricchezza. Giornalista de «Il Mattino», è autore del romanzo Phlegraios / L’ultimo segreto di San Paolo. Con la Newton Compton ha pubblicato Misteri e segreti dei quartieri di Napoli (Premio Tulliola Renato Filippelli e Premio Letizia Isaia), 101 perché sulla storia di Napoli che non puoi non sapere. Storie segrete della storia di Napoli e I luoghi e i racconti più strani di Napoli.