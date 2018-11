Vico Equense – Albero di Natale: sabato 1 Dicembre l’accensione in Piazza Giancarlo Siani

Sabato 1 Dicembre alle 18.00, in piazza Giancarlo Siani, il sindaco Andrea Buoncore parteciperà all’accensione delle luci del tradizionale albero di Natale. Subito dopo saranno accese anche le luminarie di strade e piazze del centro.

L’ albero è alto 12 metri con 200 led, sempre nella stessa area, un panda tridimensionale, un trenino, un pupazzo di neve, un orso grande e uno piccolo e 10 tende luminose. In piazza Umberto, invece, 300 metri di stalattiti luminose, tubi tipo comete, 20 stelle e proiettori per creare un effetto colore sui dettagli architettonici della fontana. Tra le novità, un grande cuore tra corso Filangieri e via Monsignor Natale.

Alla cerimonia, dopo il saluto del sindaco Andrea Buonocore, interverranno le voci dell’orchestra giovanile dell’Istituto Comprensivo “Filippo Caulino” di Moiano e le degustazioni dell’Istituto Alberghiero “Francesco de Gennaro”.