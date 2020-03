Vico Equense. Il 4 marzo nuovo incontro del Daq

Si terrà mercoledì a Vico Equense alle ore 17.00 il terzo incontro volto alla costituzione del DAQ, il Distretto Agroalimentare di Qualità della Penisola Sorrentina e Amalfitana. Dopo i primi due appuntamenti di Agerola (Na) e Tramonti (Sa), prossima tappa dunque in Penisola Sorrentina. Promosso dal GAL Terra Protetta, ente capofila per il comitato promotore, all’ordine del giorno la ricognizione delle attività precedenti, l’avanzamento per la stesura del Piano di distretto e la raccolta di nuove adesioni.

L’incontro è previsto presso la Sala delle Colonne, dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso, in viale Rimembranza 1.

Parteciperanno il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, il Presidente del GAL Terra Protetta, Giuseppe Guida e il coordinatore del GAL Terra Protetta, Gennaro Fiume.

Il DAQ Penisola Sorrentina e Amalfitana coinvolge le seguenti filiere di qualità: il vino Costa d’Amalfi DOC, il vino Penisola Sorrentina DOP, il limone di Sorrento IGP, l’olio extravergine di oliva Penisola Sorrentina DOP, i PAT lattiero caseari, le filiere complementari ed i settori di

ricerca, formazione e consulenza collegati.

Durante i lavori verranno approfondite anche le 6 Tipologie di Intervento del GAL Terra Protetta, visionabili sul sito del GAL e già presentate nelle settimane scorse a Lettere, ad Agerola ed a Tramonti, ovvero le Tipologie M 3.2.1, M 7.4.1, M 7.5.1, M 16.1.1 Azione 2, M 16.3.1, M 16.4.1.