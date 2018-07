VICIDOMINI SPUTA SULLE COPIE DEL SUO LIBRO

Il 21 giugno all’interno della collana Veni Vidi Risi, a cura di Stefano Sarcinelli per Castelvecchi Editore, e che racchiude il meglio della produzione umoristica nazionale, è uscito “Il Nuovo Libro di Piero Angela” di Nicola Vicidomini.

L’umorista, campione di sold out in tutta Italia con i suoi spettacoli, soprannominato il più grande comico morente e ritenuto, a tutti gli effetti, un innovatore radicale del linguaggio umoristico, ha prodotto un falso libro di testo per le scuole davvero esilarante.

Sull’esempio del collega e compagno di collana Francesco Paolantoni, che ha garantito l’aggiunta autografa di un piccolo frammento non stampato a chiunque avesse acquistato una copia del suo “Improvvisamente…Niente”, Vicidomini ha promesso, via diretta facebook, che avrebbe “per amore nei confronti di chi acquista il libro” fatto di più, integrando tra le pagine alcune sue “secrezioni corporali”. «Sputerò sull’ultima pagina in maniera tale che il mio humus, la mia energia e il mio DNA possano impregnare il libro» dichiara, e garantisce ai fans più accaniti l’inserimento tra una pagina e l’altra di pezzi d’unghia, peli e capelli. Spingendosi oltre, per i veri cultori, allegherebbe addirittura dita dei piedi. Assicura, inoltre, di fornire il suo recapito telefonico a chiunque, contattandolo sulla pagina ufficiale, fosse interessato a questa “Ultra ultra ultra dedica”.

L’artista tramontino sarà protagonista il prossimo 29 luglio dell’ennesima replica di Veni Vici Domini, sintesi estrema del suo umorismo, nella splendida cornice di Villa Ada – Roma Incontra il Mondo, in un programmazione internazionale di altissima qualità che vede anche artisti come Goran Bregovic e Little Stevens and the Disciples of Soul.