Viaggio in restauro al museo San Prisco

𝐕𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐨- 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐜𝐨 Venerdì 13 settembre 2019

Sono terminati i lavori di restauro di tre preziose opere presenti all’interno del museo diocesano. Si tratta del busto argenteo raffigurante San Prisco, della tela “Incoronazione di Santa Rosalia” di Angelo 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐚 e della scultura lignea de La Vergine Addolorata.

Un lavoro eccezionale che accresce ancora di più il valore di questi capolavori, che saremo orgogliosi di mostrarvi 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟏𝟑 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞.

Vi aspettiamo al Museo San Prisco per farvi scoprire la ricchezza d’arte custodita al suo interno che attraversa i secoli e farvi ammirare tre capolavori riportati allo splendore in mesi di restauro.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 19.30 all’interno del cortile della curia della diocesi Nocera Inferiore-Sarno, dove è allocato il Museo San Prisco.

INDIRIZZO: |Via Vescovado, 4, Nocera Inferiore|

Per informazioni:

museo@diocesinocerasarno.it