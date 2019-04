Ravello, Costiera Amalfitana. Tutto pronto per la Via Crucis in Costume nella Città della Musica.

La rappresentazione ci sarà il 14 aprile, il giorno di Pasqua delle Palme alle ore 20.

L’evento dell’anno, tra fede, tradizione e passione.

Per info: www.ravelloinscena.it

ravelloinscena@gmail.com

089857096