Venerdì l’inaugurazione della seconda Piazza del Cuore

Continua l’iniziativa Piazza del Cuore, fortemente voluta dal consigliere di giovani salernitani-demA, Dante Santoro. Venerdì alle 10.30, si terrà l’inaugurazione della seconda piazza del Cuore, con l’installazione di un defibrillatore pubblico nei pressi di Piazza San Francesco, precisamente sulla parete che porta all’omonima chiesa. L’iniziativa è resa possibile grazie ai fondi raccolti con i memorial in ricordo dei due giovani salernitani scomparsi prematuramente, Antonio Ciccarelli ed Ivan De Simone ed al contributo della Pizzeria Addor i Pizza Salerno. «Dopo Torrione anche la zona Centro di #Salerno avrà un presidio di prevenzione raggiungibile in soli 5 minuti da un agglomerato di circa trentamila abitanti, riducendo in così pochi minuti la possibilità di intervento in caso di emergenze per arresto cardiaco si possono salvare vite umane», ha dichiarato il consigliere Dante Santoro. «In Italia è calcolato che si salverebbero migliaia di vite umane se avessimo defibrillatori pubblici in tutte le piazze, noi con le Piazze del Cuore vogliamo rendere Salerno una città totalmente cardioprotetta – ha aggiunto il consigliere demA – Entro fine estate formeremo al primo soccorso circa 15 residenti ed esercenti della zona». Questo progetto è realizzato senza l’uso di soldi pubblici ma solo grazie all’azione di tanti attivisti ed in particolare al gruppo degli amici di Antonio Ciccarelli che stanno rendendo possibile tutto ciò.