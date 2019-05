Venerdì 31 Maggio ore 9,00 festa di Sport a Minori al campo Leo lieto

Venerdì 31 Maggio alle ore 9 festa di Sport a Minori al campo Leo lieto col patrocinio del Comune manifestazione finale Dell Istituto Comprensivo Maiori e Minori.Gli alunni impegnati nei Progetti Miur Coni con la supervisione dei loro docenti, degli insegnanti in scienze motorie Marianna Civale ed il tecnico federale Igino Amatino incontreranno la testimonial nazionale del Progetto Coni Kinder più sport La Campionessa *Rita Grande*. Un evento che proseguirà a Maiori ai campi Hotel San Pietro con l intervento del tecnico fiba Mauro Santelia dalle 1030 per gli alunni di Maiori. Premi e gadget per tutti ma sopratutto per gli Istituti coinvolti nei progetti.