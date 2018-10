Venerdì 19 ottobre 2018 ore 8:30 si svolgerà la seconda edizione del Forum Nazionale di Project Management.

Il forum rappresenta una vetrina di rilievo per il Project Management made in Italy, un’opportunità di grande visibilità, un’occasione di networking e condivisione, frutto della collaborazione tra i Chapter italiani. E’ un evento di altissimo livello al quale partecipano manager provenienti da importanti realtà aziendali e speaker di fama internazionale quali: Antonio NietoRodriguez (Direttore Board PMI), Roberto Polidoro (Vice Presidente Project Risk Management, Leonardo), Pietro Leo (ChiefScientist&ResearchStrategist, IBM Italia) e Paolo Guidelli (Coordinatore Generale Consulenza e Innovazione Tec,Inail), Angelo De Angelis (Service Management Coordinator, ONU-UNICC),

Roberto Guida (Vice Presidente e Head of Project Management, COMAU), Luciano Fonzi (Solution Sales Manager, MICROSOFT), Elisabetta Vernoni (Consulente di Direzione e Coach), Luca Costa (Business Consultant).Il Project Management rappresenta una disciplina strategica per le organizzazioni pubbliche, private e no-profit, sempre più riconosciuta come elemento chiave per il rilancio del Paese, al punto che anche l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha identificato l’importanza delle competenze di Project Management per la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella gestione degli appalti pubblici. Il cui successo di qualunque progetto è sempre legato al lavoro dello stesso.

Promotrici dell’evento le associazioni italiane del Project Management Institute(PMI) – denominate Chapter -, la più importante organizzazione di Project Management al mondo, con più di 500.000 soci in oltre 200 nazioni.

Il Chapter del sud Italia del PMI (www.pmi-sic.org) sta guidando l’organizzazione dell’evento in collaborazione con i Chapter del centro e del nord Italia e insieme all’Università degli Studi di Bari. I tre Chapter italiani contano in totale oltre 4.000 professionisti come soci.

Al forum nazionale saranno presenti circa 500 professionisti provenienti da tutta Italia e si svilupperanno temi quali: innovazione, cambiamento, trasformazione digitale e intelligenza artificiale.