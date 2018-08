VENERDI’ 10 AGOSTO PEPPINO DI CAPRI IN CONCERTO ALLA CERTOSA DI SAN GIACOMO PER I SESSANTA ANNI DI CARRIERA

Si terrà venerdì 10 agosto, alle ore 21.00, nell’incantevole Chiostro grande della Certosa di San Giacomo, l’attesissimo concerto di Peppino di Capri.

Un viaggio unico nei 60 anni di carriera di Peppino attraverso l’inedita interazione tra le canzoni dal vivo ed il maxi schermo di 14 metri che farà da scenografia al palco centrale della Certosa. Una carrellata di successi alternati da brevi conversazioni tra il direttore artistico Remigio Truocchio e Peppino di Capri che ripercorreranno insieme il cambiamento delle mode e del costume della società italiana sulla scia dei successi di Peppino.

L’evento è organizzato dalla Federalberghi Isola di Capri, dalla Città di Capri e dal Polo Museale della Regione Campania, con il supporto del Porto Turistico di Capri, nell’ambito della manifestazione “Il Cinema in Certosa” diretta da Remigio Truocchio con il supporto del main sponsor Ferrarelle.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Con l’occasione Peppino di Capri dichiara:

”Sono orgoglioso per il traguardo raggiunto. Ricordo con soddisfazione, prima di diventare Peppino di Capri, la gavetta fatta proprio a Capri nei locali notturni dell’isola. Quei momenti passati sull’isola in attesa del successo, sono stati forse i più belli, quelli che mi rimangono più dentro, legati alla Capri degli Anni Cinquanta.

Questa isola magica mi ha plasmato, formato pure come carattere anche se sono rimasto sempre abbastanza timido. Non prevedevo così tanto, ho sognato un fine carriera decoroso ma non che arrivasse fino a tanto.

Quella di Venerdi sarà una serata speciale nel senso che toccherò tutte le tappe della mia carriera, step by step, dal vintage alle canzoni classiche napoletane, dal twist fino ai giorni nostri.

Sarà un bel viaggio attraverso questi sessanta anni di carriera nella cornice magica della Certosa di San Giacomo”.

Nel corso della serata sarà annunciato anche il contributo straordinario che, anche per quest’anno, la Società Porto Turistico di Capri intende devolvere a sostegno del Centro Anfass di Capri, in considerazione dell’importante attività da esso svolta sul territorio nel campo socio-assistenziale. Il contributo, reso possibile dai minori costi sostenuti rispetto ai precedenti eventi di “San Lorenzo al Porto”, consentirà di garantire l’erogazione di ulteriori trattamenti a beneficio dei tanti utenti del Centro.