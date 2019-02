Venerdì 1 marzo all’Oratorio di San Nicola di Piano di Sorrento, “La maledizione dell’acciaio”, Oreste Ciccariello e Gigi &Ross raccontano Bagnoli e l’Italsider

Venerdì 1 marzo, alle ore19.30, presso il salone dello storico Oratorio di San Nicola a Piano di

Sorrento (Na), in via Santa Margherita, a pochi passi dalla centralissima Piazza Cota sarà presentato il libro“La maledizione dell’acciaio” di Oreste Ciccariello edito da Rogiosi (264 pag., 14euro), un incredibile primo romanzo per il giovanissimo scrittore partenopeo. Una storia che profuma di fumetti di supereroi come quelli della Marvel con un cattivo d’eccezione : L’Italsider di Bagnoli. Un’opera prima nata grazie alla collaborazione del duo comico-televisivo Gigi&Ross, presenti anch’essi alla presentazione. “Questo libro nasce da un loro progetto di sceneggiatura, mi innamorai della storia e decidemmo di farne un libro”. La prefazione è del coraggioso magistrato antimafia Catello Maresca. L’evento è patrocinato dalla Città di Piano di Sorrento, Assessorato alla Cultura, Dott.ssa Carmela Cilento. I lavori di presentazione saranno affidati al giornalista e direttore del sito di informazione web paginasette.it, il dott. Biagio Verdicchio.

Il libro

L’eterna lotta contro il male, contro il buio, contro l’arido è troppo spesso ad armi impari quando sei solo un pizzico di bene, una fioca lucina, un piccolo angolo di mare. Se il male, il buio e l’inferno vengono confinati all’interno di un enorme ecomostro d’acciaio e tu sei solo un piccolo uomo, la battaglia è già persa in partenza. Anche se resti inerme, però, non sopravvivi… il mostro ha troppa fame. Quindi vale la pena combattere. Così fa Massimo Mancini quando decide di affrontare l’Italsider, l’avvelenato mostro di acciaio di Bagnoli che gli ha portato via il padre. Lo fa con le armi dell’uomo comune, studiando per laurearsi ed entrare nella commissione di bonifica dell’Italsider. Ma è proprio entrando nelle viscere del mostro che Massimo scoprirà segreti, complotti che mai avrebbe potuto immaginare. E poi la maledizione che gli cambierà la vita: l’acciaio avvelenato che gli entrerà fino a dentro facendolo sentire mai così vivo ma irrimediabilmente morto. La maledizione che gli darà, forse, la forza per combattere finalmente ad armi pari contro il mostro di acciaio che intanto ha generato tanti altri mostri fatti di carne e ossa. In un susseguirsi di rivelazioni, colpi di scena, amicizie rovinate e amori mai finiti, e nella cornice di una straordinaria e maledetta Bagnoli, finalmente Massimo accenderà una luce accecante nel buio e sarà il

mare che inonderà la terra arida, vincendo una battaglia di una guerra purtroppo ancora molto lunga, perché da qualche parte un altro mostro sta già oscurando ogni debole fonte di luce.

Gli autori

Oreste Ciccariello, classe ’93, è un attore e autore napoletano. Si forma artisticamente presso il

Laboratorio Pratico di Teatro diretto da Gaetano Liguori. Intanto, inizia anche a muovere i primissimi passi in campo autoriale e con un suo scritto vince il Premio Mazzella per una Drammaturgia Giovane. Nel 2006 forma il trio “i MalinComici” insieme al fratello Mirko Ciccariello e all’amico Gennaro Scarpato, con i quali approda in televisione con le trasmissioni Made in Sud e Colorado, ricevendo anche una menzione speciale al Premio Troisi. È autore insieme ai suoi soci della maggior parte degli sketch andati in onda in televisione, e inoltre, insieme a Gennaro Scarpato, ha scritto, diretto e interpretato molteplici testi teatrali. È anche autore di testi musicali di genere rap. Dal 2015 è testimonial regionale Unicef.

Gigi&Ross nascono come duo cabarettistico-teatrale nel 2004. Nel 2005 partecipano al morning show Pelo e Contropelo su Radio Kiss Kiss, dove nasce la loro parodia de Le Iene. Nel 2007 approdano a Zelig, in prima serata, su Canale 5. Nello stesso anno conducono per la prima volta lo show comico Made in Sud. Nel 2008 vengono scelti dalla Gialappa’s band per far parte del cast di Mai dire Martedì, dove nascono le celebri parodie di Tiziano Ferro, degli Zero Assoluto e di Gigi D’Alessio. Nel 2009 i due comici sono presenti nello spettacolo televisivo Mai dire Grande Fratello Show. Nel 2016 esce nelle sale cinematografiche il film Troppo napoletano, nato da un’idea di Alessandro Siani, e diretto da Gianluca Ansanelli. Nel 2017 sono al timone della nuova edizione di Furore, condotta con Alessandro Greco. Nella primavera del 2018 in prima serata su Rai 2 conducono Scanzonissima, varietà televisivo musicale; in autunno sono tra gli animatori del programma di Rai 2 B…come Sabato, sul campionato italiano di Serie B . A settembre ritirano il premio “Una Stella per i Giovani”, promosso dall’Oratorio di San Nicola di Piano di Sorrento (NA).