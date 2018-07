Valentina Farinaccio, Nora Venturini e Giulio Scarpati ospiti di “Positano 2018 Mare, Sole e Cultura” – Giovedì 5 Luglio – Terrazza Marincanto (Positano) – ore 21

Positano 2018 Mare, Sole e Cultura, la rassegna letteraria presieduta da Aldo Grasso e inclusa tra “Le Città del Libro”, prosegue con due voci uniche che si confronteranno su “Le parole della narrazione” fino a trasformarsi in poesia. Giovedì 5 Luglio (ore 21.00 – Terrazza Marincanto) VALENTINA FARINACCIO autrice de LE POCHE COSE CERTE (Mondadori) NORA VENTURINI autrice de LUPO MANGIA CANE (Mondadori), daranno forma ad una serata dedicata agli interrogativi dell’esistenza. Con la partecipazione straordinaria di GIULIO SCARPATI.

Valentina Farinaccio racconterà una storia tanto incantata quanto feroce di attese e incontri mancati, di errori e di redenzione. È da dieci anni che Arturo non sale su un tram. L’ultima volta che lo ha fatto era un giovane attore di belle speranze e andava a incontrare una ragazza perfetta e misteriosa, con il nome di un’isola, quella leggendaria di Platone: Atlantide. Ma il destino cancella il loro appuntamento e, da lì in poi, niente andrà come doveva andare. Oggi Arturo è un quarantenne tormentato da mille paure. Mentre attorno tutto si muove, lui resta fermo, immobile. Quando sale sul tram 14, che da Porta Maggiore scandisce piano tutta la Prenestina, ha un cappellino in testa per nascondere i pensieri scomodi e nella pancia il peso rumoroso dei rimpianti. E mentre i binari scorrono lenti, in una Roma che si risveglia dall’inverno, Arturo, che nella sua vita sbagliata ha sempre aspettato troppo, fa i conti con il passato, cercando il coraggio di prenotare la sua fermata. Perché dobbiamo correre il rischio di essere felici, anche se tutto da un momento all’altro potrebbe affondare. Perché nulla è certo, nella vita. Solo una cosa: che tra un’isola e l’altra c’è sempre il mare.

Ed è sempre Roma il palcoscenico su cui prende forma il racconto di Nora Venturini, autrice abilissima, che torna a far ridere, arrabbiare, emozionare e arrossire insieme ai suoi adorabili antieroi, ma soprattutto attraverso la voce di Debora Camilli, in arte Siena 23, tassista per necessità e detective per vocazione, che continua a imbattersi in morti ammazzati. E cosa mai potrebbe fare, l’intraprendente e irrequieta tassinara romana, di fronte a un caso di omicidio? Fare retromarcia e scarrozzare il prossimo cliente dall’altra parte della città oppure ficcarci il naso e non darsi per vinta finché non viene a capo del mistero? Con questa seconda inchiesta al volante, Debora si conferma un personaggio formidabile, destinato a conquistare il cuore di ogni lettore.

La rassegna prosegue martedì 10 Luglio (ore 21.00 – Blu Bar) con Antonella Cilento autrice di MORFISA O L’ACQUA CHE DORME (Mondadori) Cinzia Tani autrice di FIGLI DEL SEGRETO (Mondadori), e Antonio Monda, autore di IO SONO IL FUOCO (Mondadori), che tra colpi di scena, intrighi e racconti che si ispirano alla storia e che la tradiscono, si avventureranno tra “Le parole della storia”, in una serata dedicata all’inesauribile capacità umana di inventare trame e personaggi.