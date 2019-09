V Traversata dei Monti Lattari

Da Cava Dei Tirreni a Punta Campanella (Termini)

Da Santa Maria a Castello a Punta Campanella.

Domenica 15 settembre

Questa V EDIZIONE non è andata a buon fine, sia quella invernale causa neve abbondante e sia quella primaverile per pioggia al terzo giorno (ultima tappa), pertanto l’obiettivo è quello di concludere con l’ultima tappa.

Il ritrovo è previsto alle ore 07,45 di domenica 15 settembre al ristorante da Zii Peppe per il caffe si parte alle ore 08,00. Escursione impegnativa adatta solo a chi è abituato a percorsi con forti pendenze, su roccia e a strapiombo.

A questi vanno aggiunti coloro che hanno espresso l’intenzione di fare solo un tratto del percorso raggiungendoci lungo il sentiero a questi consiglio di chiamare per stabilire il percorso più adatto e dove raggiungerci, anche se sarà possibile essere aggiornati continuamente sulla pagina fb di “prontisiparte” o sul gruppo WhatsApp.

p.s. per ovvie ragioni organizzative è obbligatorio confermare la propria partecipazione per trasferirci al punto di ritrovo, GRAZIE.

Per TUTTI l’appuntamento è al tramonto di domenica 15 settembre a Punta Campanella. Per questi consiglio il ritrovo alla piazzetta di Termini alle ore 16/00 da dove con i veicoli raggiungeranno località Cancello (fin dove è consentito arrivare con i veicoli) e poi proseguendo lungo la strada Minerva raggiungeranno l’estrema Punta e TUTTI insieme brinderemo a questa avventura.

SI RICORDA CHE SI VIAGGIA SEMPRE E SOLTANTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA: PERTANTO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

SI PRECISA, che in caso di cattivo tempo (pioggia) l’escursione verrà rimandata a data da destinarsi (pertanto non telefonate).

Come al solito sono invitati TUTTI senza alcuna distinzione e l’invito può essere esteso ad altri amici, parenti, conoscenti …..

Ovviamente bisogna rispettare il “DECALOGO” per evitare equivoci.

SI CONSIGLIA EQUIPAGGIARSI IN MODO IDONEO PER L’OCCASIONE:

• Scarpe COMODE, meglio se a collo alto;

• Abbigliamento a strati con la possibilità di togliere o aggiungere indumenti secondo le condizioni atmosferiche che possono variare;

• Giubba impermeabile da tenere sempre pronta;

• In caso di sole munirsi di copricapo;

• Inoltre è opportuno portare occhiali da sole, binocolo, macchina fotografica.

• Portarsi un panino, acqua e nù poco e buon vino;

• Saranno utili i bastoncini da trekking.

Partecipa, ricordando: “UN’ESCURSIONE AL MESE FA TOGLIERE QUALCHE PESO” (non solo dal corpo ma anche dalla testa).

Non perdere l’occasione di vivere una giornata diversa, invece di stare seduto comodo sul divano in apatia completa.!!!!!!!!!

Descrizione del percorso: Santa Maria a Castello (08,00) – Monte Comune (09,00) – Monte Vico-Alvano (09,45) – Colli di San Pietro (10,15) – Colli di Fontanelle (10,45) – Pizzetiello ( 11,30) – Torca ( 12,30) – Monte di Monticchio ( 13,30) – pausa pranzo – Spiaggia di Recommone (15,00) – Spiaggia del Cantone – (15,15) – pausa caffe – Nerano ( 16,00) – Monte San Costanzo (17,00) – Pezzalonga ( 17,30) – Punta Campanella (18,00) – Tramonto ore 19,15 circa – Termini ore 20,30.

Si precisa che il percorso è solo indicativo e potrà subire variazione anche durante la stessa giornata qualora si presentono condizioni anomale o imprevisti in qualsiasi momento.

Recapiti: 081/5330670–3280031306–info@prontisiparte.it