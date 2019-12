V Edizione PRESEPE VIVENTE San Giorgio a Cremano \"Il Presepe secondo San Francesco\"

Grosso successo per la V edizione della rappresentazione del Presepe Vivente di San Giorgio a cremano, che si è avuta domenica 29 dicembre. Più che una rappresentazione è stata una vera e propria rievocazione storica del primo presepe vivente fatto da San Francesco nel 1223. In uno scenario che rievoca quello di San Francesco l’autore e regista Mario Pasquale con la sua compagnia teatrale “Le Ali del Teatro” ,diretta da Maria Giustiniani ,con alcuni parrocchiani che si sono resi disponibili come figuranti , con i bravi ballerini della scuola di ballo “MANU DANCE” , e l’associazione culturale “ Passi e Note”, hanno saputo creare uno scenario emozionate da incantare i fedele accorsi per l’occasione. Le varianti apportate dall’autore aggiungendo alcune figure come la Madonna e San Giuseppe, i due Zampognari e i tre re magi hanno saputo dare uno spirito più universale al presepe unendo varie culture. I giochi di luci e suoni con effetti, le figure allegoriche composte dai figuranti hanno emozionato il pubblico che hanno applaudito interrottamente , un’altra bella manifestazione che la parrocchia di Santa Maria dell’aiuto sapientemente guidata dal parroco don Gioacchino Montefusco e dal diacono Gerardo Farina hanno saputo dare. le foto sono di Cristina Lucca