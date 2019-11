Usum nostrum; iniziative nostre e dei nostri amici

Sabato sera, ore 20.30 Bibliolibreria Indipendente via Bartolomeo Capasso 5/d Sorrento.

Dopo tanti incontri dedicati ad autori, artisti e personaggi che abbiamo conosciuto, una serata per noi:

Sabato prossimo, dedicheremo il nostro incontro dividendolo tra tre protagonisti:

– Laboratorio teatrale;

Scopri l’attore che è in Te, trasferendo Te nel personaggio che interpreti.

Presentazione del laboratorio teatrale, iniziativa della Bibliolibreria Indipendente , diretto da Mimmo Laudando. Mimmo ci racconterà il suo laboratorio con dimostrazioni pratiche e piccoli esperimenti tra i presenti.

– Cure della Strada.

L’associazione che si occupa di rendere alla portata di tutti le visite e le cure specialistiche. L’associazione, presieduta dalla Dottoressa Silvana Natale, offre la possibilità di effettuare visite specialistiche su prenotazione con contributo volontario che sarà destinato alle spese ed iniziative associative.

Silvana ci spiegherà il senso della sua iniziativa e i suoi traguardi a quasi un anno dalla fondazione.

– Un cuscino per DIversabilarte.

Diversabilarte è la mostra annuale che si tiene in periodo natalizio al chiostro di San francesco sul tema della disabilità e l’espressione artistica. Ogni anno si propone un tema differente.

Il nostro amico Luca Isaja, collezionista di vinili ed esperto di fotografia e fotocomposizione, ha realizzato un cuscino-quadro che presenterà da noi in anteprima, e che poi troverete all’interno della mostra espositiva.

Luca ci illustrerà il suo cuscino.

La serata è semplice. Ciascuno avrà venti-venticinque minuti per raccontarci l’iniziativa si cui si fa portavoce, con senza intervista.

Tappeto rosso, sedie a cerchio … e tutti protagonisti