Università di Salerno – La Centralità della persona nei percorsi integrati di presa in carico del paziente: l’esperienza della Regione Campania

l 6 luglio 2018 presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno, dalle ore 14:00, si terrà il Workshop Sclerosi Multipla – La centralità della persona nei percorsi integrati di presa in carico del paziente: l’esperienza della Regione Campania, organizzato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale Pharma_Nomics all’interno del Corso di Perfezionamento in Management e Organizzazione dei Servizi Farmaceutici, diretti dalla Prof.ssa Rita P. Aquino.

Il Workshop è dedicato al tema della presa in carico e gestione globale delle persone con sclerosi multipla (SM), malattia cronica infiammatoria, autoimmune e degenerativa, a eziologia sconosciuta, ad alto impatto socio-sanitario che colpisce circa 2,3 milioni di persone al mondo di cui circa 600.000 in Europa.

“Le persone con sclerosi multipla in Campania sono circa 6.000”, spiega Giacomo Lus, Responsabile del Centro per la Sclerosi Multipla Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”. “In Italia sfiorano quota 118.000, con una maggioranza di pazienti giovani adulti, prevalentemente di sesso femminile”.

Il Prof. Lus da oltre 30 anni si occupa di malattie demielinizzanti con particolare attenzione agli studi clinici, ai trials terapeutici e alla gestione dell’aderenza dei pazienti alla terapia. Nel centro di cui è responsabile da circa dieci anni è nato uno fra i primi team multidisciplinari in Italia orientato all’accoglienza e alla gestione globale della persona con SM.

“La centralità dell’ammalato di patologie ad alto impatto sociale e ad alto costo per il Sistema Sanitario Nazionale, come la SM, richiede una presa in carico individualizzata a partire dalla diagnosi, nonché l’accesso garantito a tutti i servizi e prestazioni in relazione alle fasi della malattia, alla sintomatologia, ai livelli di disabilità, ai bisogni”, dichiara Rita Aquino, Direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno.

Il Workshop affronterà l’argomento focalizzando l’interesse su – Approcci e opzioni terapeutiche disponibili per i pazienti; – Il percorso dai centri prescrittori al territorio in Campania; – Punti di forza e criticità nel coordinamento dell’assistenza tra le strutture e professionalità coinvolte -, argomenti che saranno sviluppati attraverso le relazioni di clinici, farmacisti ospedalieri e territoriali tra cui, oltre il dr. Giacomo Lus, la dr.ssa Antonietta Vozza, Direttore Farmacia Centralizzata A.O.U. Federico II e il dr. Eduardo Nava, Dipartimento Farmaceutico ASL Na3SUD.

Le conclusioni saranno affidate alla dr.ssa Antonella GUIDA – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Regione Campania, che illustrerà le esperienze regionali, la necessità di fare rete per garantire la presa in carico, la fase diagnostica, la prescrizione delle terapie più adatte e personalizzate, l’informazione, il sostegno e l’affiancamento della persona; un lavoro di squadra e multidisciplinare che vede coinvolti le istituzioni, tutti i professionisti della salute, ed il volontariato.

Il Workshop Sclerosi Multipla – La centralità della persona nei percorsi integrati di presa in carico del paziente: l’esperienza della Regione Campania, è parte del Corso di Perfezionamento in Management e Organizzazione dei Servizi Farmaceutici, iniziativa realizzata col contributo incondizionato di Merck.