Un weekend di fuoco all’Africana Famous Club

Africana famous club : un posto incantevole, una grotta a picco sul mare con una vista mozzafiato, pensereste di trovarvi in un luogo selvaggio e invece no!

Arredi comodissimi, luci colorate complici per tutte le occasioni: per le allegre brigate di amici / per le coppie desiderose di scenari e ricordi unici. Puoi scegliere di vivere le tue serate più belle in tranquillità o ascoltando la buona musica o abbandonandoti ai ritmi proposti.

Vivi il tuo sogno, questo fine settimana tre serate fantastiche con artisti straordinari che ti regaleranno le più belle emozioni di quest’estate: che, ahimè, sta finendo…

Questa sera la Storia della Musica Dance anni 90, il fantastico dj GET FAR – FARGETTA un Set Musicale dagli anni ’90 ad oggi, da radio deejay a radio M2O,produttore internazionale….

Nella serata di domani sera invece Gregor Salto il top dj e producer olandese più amato al mondo.

Infine Domenica Jazz on Sunday – La maquina parlante, live performance: Matteo Scaioli.