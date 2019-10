Un Passo dal Cielo 5 con Daniele Liotti coinvolge sempre di più. Ecco la prossima puntata

Un Passo dal Cielo 5 questa sera ha avuto un ennesimo successo di pubblico : giovedì 17 ottobre su Rai 1 alle 21:25, andrà in onda la sesta puntata della fiction con Daniele Liotti. Ecco cosa succederà.

Settimana dopo settimana la nota fiction Rai continua a tenere incollati alla tv moltissimi spettatori. Le vicende trattate sono sempre più avvincenti e intrecciate, tanto che ad ogni puntata le domande sono sempre di più. Soprattutto dopo la morte di Adriana la situazione si è complicata ulteriormente e tutto lascia pensare che la causa di tutto sia il figlio scomparso di Francesco. Livia infatti avrebbe partorito a Deva, ma il bambino è misteriosamente scomparso e tutti vogliono far credere che la donna in realtà abbia abortito.

Francesco però ha scoperto che l’ex moglie in ospedale ha cambiato idea, per cui il bambino deve essere da qualche parte. Ma dove? Adriana probabilmente sapeva la verità, avendo vissuto a Deva. E’ per questo che è stata uccisa? E da chi?

Intanto anche per il commissario le complicazioni sono state molte: dopo aver partorito la loro piccola Carmela, Eva li ha abbandonati. Nella puntata di stasera però è tornata: cosa farà adesso Vincenzo, che si è molto avvicinato a Valeria?

Per la povera Valeria però i problemi non sono finiti. Nella prossima puntata arriverà a San Candido il padre di Isabella, che proverà a portargliela via. La giovane zia proverà ad impedirlo, ma per farlo dovrà fare i conti con il suo passato.

Sempre nella prossima puntata a San Candido arriverà un altro nuovo personaggio. Si tratta di Giulio, fratello di Emma. Forse il suo arrivo aiuterà la giovane a fare chiarezza nella sua mente. La compagna di Francesco infatti, ha scoperto che c’è un dottore disposto ad operarla, ma prima deve scegliere tra la sua e la vita del bambino che aspetta. Emma sarà quindi divisa tra due desideri: quello di sopravvivere e quello di maternità. Inoltre confrontarsi con Neri sarà sempre più complesso. Anche Giulio però ha qualche scheletro nell’armadio, di che si tratterà?

Il forestale, dopo un inizio un po’ burrascoso, ha iniziato a fidarsi della psicologa Elena, perseguitata da un misterioso uomo. Proprio per questo avvicinamento, incrementato da un forte istinto di protezione, Emma inizierà ad essere gelosa. La coppia quindi potrebbe incappare nuovamente in problemi di comunicazione. E questa loro debolezza potrebbe essere usata dal maestro, il cui obiettivo è quello di separarli.

