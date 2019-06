Un incontro sull’arte di Marcello Aversa

“Vita che nasci dalla croce” è il titolo dell’incontro in programma per sabato 29 giugno, alle ore 20.30, nell’atrio della Cattedrale di Sorrento, dedicato all’opera “Vita semper vincit” dell’artista sorrentino Marcello Aversa.

All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sorrento, prenderanno parte il sindaco, Giuseppe Cuomo, il presidente del consorzio ParteNeapolis, Mario Sicignano, il parroco della Cattedrale, don Carmine Giudici ed il presidente della Fondazione Crocevia, Giovanni Gazzaneo, moderati da Giacomo Avanzi, conduttore di Tv 2000.

“L’apprezzata creatività di Marcello Aversa non conosce limiti – commenta il sindaco Giuseppe Cuomo – Estroso ed originale, l’artista continua a creare capolavori capaci di incantare tanto la critica di settore quanto un pubblico sempre più eterogeneo. Impegnato mirabilmente nella lavorazione della terracotta, il maestro non perde occasione per dimostrarsi versatile e per stupire tutti con la produzione di opere che incantano chiunque abbia il piacere di poterle ammirare”.

Realizzata in terracotta, ed alta 2,37 metri, l’opera “Vita semper vincit” è composta da circa ottantamila pezzi tra foglie, fiori e personaggi, che propongono, con una interpretazione personale, l’antica tradizione del presepe di Pasqua.

“La Vita vince sempre la morte, è questo il messaggio che Dio ci chiede di annunciare – spiega Marcello Aversa – Con umiltà, ho cercato di farlo attraverso questa croce che, a suo modo, vuole raccontate la storia della Salvezza. In fondo anche noi abbiamo provato e continuiamo a provare il dolore dei “chiodi”: lutti, malattie, smarrimenti e quanto sembra appesantire la nostra esistenza. Quell’incrocio di legno, anche se sporco di sangue, ci invita a guardare al di là del visibile”.