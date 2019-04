Un evento del Lions Club Cava-Vietri in occasione del Lions Day

In occasione del Lions Day, giornata internazionale di promozione delle finalità della più grande Associazione di servizio mondiale, domenica 7 aprile, il Lions Club Cava – Vietri, presieduto dalla dott.ssa Silvana Longobardi, ha predisposto un gazebo in piazza Vittorio Emanuele III (Piazza Duomo), per la raccolta di occhiali usati, service annuale dei lions, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. L’invito è rivolto a tutti i cittadini del territorio, ricordando che gli occhiali raccolti verranno inviati al Centro Italiano Lions per gli occhiali usati di Chivasso, dove verranno puliti, riparati e classificati a secondo della gradazione e, quindi, consegnati per la distribuzione, gratuita, soprattutto nei paesi del terzo mondo. “Da anni il nostro Club – dichiara la presidente Longobardi – ha sempre provveduto, soprattutto nelle farmacie locali, a tale raccolta, ma quest’anno, approfittando di una appuntamento significativo, per la nostra Associazione, come il Lions Day, abbiamo deciso di riservare la giornata alla raccolta degli occhiali dismessi, coinvolgendo l’intera cittadinanza. Ringrazio, quindi, anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire a tale raccolta