Sabato 23 marzo si terrà, presso il Centro parrocchiale della Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” in Sorrento, un seminario pratico, tenuto dall’humor creative trainer Rino Cerritelli, sul profondo legame tra umorismo e spiritualità.

E’ un’occasione unica per riscoprire, tramite brevi spunti contenutistici e molte attività di gruppo, quanto l’umorismo, come scelta da riscoprire per il benessere individuale e delle relazioni, sia un prezioso dono dello Spirito.

Il seminario è organizzato in collaborazione con il Centro di Psicosintesi Applicata di Castellammare di Stabia.

Per info e prenotazioni, mandare una mail a: centrodipsicosintesiapplicata@gmail.com