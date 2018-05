Ultimo appuntamento del Maggio delle Muse: sabato 26 Maggio alle ore 20 nella Chiesa Madre di Positano. Concerto della soprano Valentina Bilancione (presente nei cartelloni di molti Teatri Europei), pianoforte Maurizio Iaccarino (maestro accompagnatore presso il Teatro Verdi di Salerno, il Teatro San Carlo di Napoli e il Conservatorio di Napoli). Titolo e tema della serata: Be my love – voce in libertà.