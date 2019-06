Ultimi tre concerti de ‘La Meglio Gioventù’ dei conservatori

La Meglio gioventù, il progetto organizzato dalla Fondazione Ravello, che ha messo insieme formazione e professione, accademia e territorio in un ricco cartellone di appuntamenti, affidato ai Conservatori di musica della Campania e di altre città ospiti, chiude il lungo prologo al Ravello Festival estivo con gli ultimi tre concerti.

Mercoledì 19 giugno (ore 20) nel Duomo di Ravello sarà di scena l’orchestra Sinfonica giovanile del Conservatorio ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli diretta dal maestro Leonardo Quadrini. L’orchestra, formata dagli allievi delle classi superiori del vecchio ordinamento scolastico e del primo e secondo livello dei nuovi corsi, è costituita da circa 80 elementi e a Ravello propone un programma molto articolato che spazia dalla Suite n.1 del Peer Gyntdi Grieg, alla Suite sinfonica di Carmen, passando per il valzer da Masquerade e l’Adagio da Spartakus di Khachaturian e la Sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi. A completare il programma il Baccanale tratto da Sansone e Dalila di Saint-Saëns e Vocalise op.66 di Rachmaninov. Solista il soprano Rosalba Colosimo.

Giovedì 20 giugno (ore 19) nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo i quattordici elementi dell’ensemble di fiati del San Pietro a Majella, stavolta diretti da Demetrio Moricca, proporranno un concerto molto più ‘classico’ con in programma la Serenata per fiati op.7 di Strauss, la Serenata per fiati in Do minore n.12, K 388 di Mozart e la Serenata in re minore, op. 44, per strumenti a fiato, violoncello e contrabbasso di Dvořák.

Sabato 22 giugno doppio appuntamento in Sala dei Cavalieri: alle ore 12, in occasione della Festa europea della musica, primo appuntamento con La potenza del diletto, serie di appuntamenti con i cori campani e internazionali organizzati in collaborazione con l’Associazione Regionale Cori Campani. Nel matinée si esibiranno le corali Daltrocanto ed Armonia, formazioni salernitane facenti parte dell’A.R.C.C. In programma brani gospel e spiritual che si rifanno alla tradizione popolare di questo genere.

Alle ore 19 sempre in Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, a chiudere la settimana e la lunga primavera di note, il Concerto “Rossini” del Conservatorio napoletano. Le migliori voci delle classi di canto dei maestri Chiara Artiano, Valeria Baiano, Daniela del Monaco, Gloria Guida ed Emma Innacoli accompagnate al pianoforte da Angelo Gazzaneo si cimenteranno con alcune delle pagine più famose della produzione di Gioachino Rossini.

La Meglio Gioventù, dopo questi appuntamenti, tornerà a settembre ospitando oltre ai conservatori campani, quelli di Bari, Venezia Roma e Castelfranco Veneto.

www.ravellofestival.com. Per info 089 858422.

Mercoledì 19 giugno

La meglio gioventù

Duomo di Ravello, ore 20.00

Orchestra Sinfonica degli allievi del Conservatorio di Musica

‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Direttore Leonardo Quadrini

Ingresso libero

Programma

Georges Bizet

Carmen, Suite sinfonica

Preludio – andante – intermezzo – habanera – finale

Aram Khachaturian

Masquerade, valzer

Edvard Grieg

Peer Gynt, Suite N.1, op. 46

Il Mattino – La morte di Åse – La danza di Anìtra – Nell’antro del Re della montagna

Sergej Rachmaninov

Vocalise op.66 (per soprano e orchestra)

Aram Khachaturian

Spartakus, Adagio

Camille Saint-Saëns

Sansone e Dalila, Baccanale

Giuseppe Verdi

Nabucco, Sinfonia

Giovedì 20 giugno

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Ensemble di fiati

Direttore Demetrio Moricca

Biglietto di ingresso alla villa

Programma

Richard Strauss

Serenata per fiati op.7

Andante

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata per fiati in Do minore n.12, K 388

Allegro, Andante, Minuetto in canone, Allegro

Antonín Dvořák

Serenata in re minore, op. 44, per strumenti a fiato, violoncello e contrabbasso

1.Moderato quasi marcia. 2.Minuetto: Tempo di minuetto – Trio: Presto. 3.Andante con moto.

4.Finale. Allegro molto

Sabato 22 giugno

La potenza del diletto

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.00

Festa della Musica europea

interventi musicali delle corali Daltrocanto ed Armonia

con repertorio popolare e gospel

a cura dell’Associazione regionale cori campani

Biglietto di ingresso alla villa

Sabato 22 giugno

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Concerto “Rossini”

Angelo Gazzaneo, pianoforte

a cura del dipartimento di canto

Classi dei Maestri Chiara Artiano, Valeria Baiano,

Daniela del Monaco, Gloria Guida, Emma Innacoli

Biglietto di ingresso alla villa

Programma

Ave Maria

Ai Lijiayi, Ester Esposito, soprani I

Maria Rosaria Bosco, Matilde Liò, soprani II

Alessandro Romano, Li Xiulong, tenori

Davide Sabatino, Jiang Shanhe, bassi

Il cipresso e la rosa

Ai Lijiayi, soprano

Li Xiulong, tenore

Un Sou

Jin Yuqi, tenore

Raffaele Pisani, baritono

Mi lagnerò tacendo

Anna Giovanna Salerno, soprano

Le dodò des enfants

Eleonora Brescia, mezzosoprano

I Gondolieri

Sabrina D’Amato, soprano

Maria Cristina D’Alessandro, mezzosoprano

Alessandro Romano, tenore

Pasquale Petrillo, basso

Mi lagnerò tacendo

Mariacarmen Moguel, soprano

L’esule

Davide Battiniello, tenore

Le Gittane

Stefania Ciaramella, soprano

Antonia Elide Facciuto, mezzosoprano

La Grande Coquette

Sabrina Sanza, soprano

Le Lazzarone

Raffaele Pisani, baritono

La Passeggiata

Lucia Iavarone, soprano

Eleonora Bavia, mezzosoprano

Davide Chiodo, tenore

Armando Napoletano, baritono