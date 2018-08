Uanema Orchestra in concerto a Sorrento

Venerdì 3 agosto, alle ore 21.15, presso la villa comunale di Sorrento (ingresso libero), esibizione della Uanema Orchestra.

Un live in cui virtuosismi e divertimento andranno al passo sfrenato di uno swing d’altri tempi. Dal blues al ragtime, dal dixieland agli standard jazz più celebri, il repertorio farà viaggiare il pubblico fino alla fumosa e seducente New Orleans degli Anni Venti. Un concerto, votato all’improvvisazione, ma in maniera pur sempre fedele all’originale: lo scopo del complesso è attuare uno “studio filologico” dei grandi classici rivisitati, da Duke Ellington, Nat King Cole a Ella Fitzgerald, passando per Louis Armstrong e tanti altri.

L’evento rientra nel cartellone di Sorrento Incontra, il calendario di appuntamenti, con la direzione artistica di Mvula Sungani, promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e PdArtmedia.

La rassegna è il contenitore unico degli eventi sostenuti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, e coordinati dal dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, in partnership con importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la fondazione Ilica, il Calandra Italian American Institute, La City University of New York e la Campania Music Commission.