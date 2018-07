TUTTI GLI EVENTI DEL FINE SETTIMANA DI META’ LUGLIO

Tutti tutti imperdibili! Ma come si fa? Ad essere contemporaneamente sulla Terrazza della Torre Vicereale di Cetara, sulla Terrazza della Pro Loco di Massalubrense per la festa dei Limoni, o sulla terrazza del Parco Giochi di Meta o sulla Terrazza di villa Fondi per il libro di Salvatore Basile?

Consegna Menzioni speciali costadamalfilibri

-Rosaria Zizzo “VITE IN CENERE”

-Virgilio Iandiorio “DE BELLO NEAPOLITANO”

-Vito Pinto-Gianni Grattacaso “IRENE KOWALISKA 1939”

-Lucio Esposito “LE VILLE MARITTIME ROMANE”



da Benevento a Minori enerdì 13 luglio: Festa della Traslazione delle Reliquie di Santa Trofimenada Benevento a Minori “… all’alba le sacre Reliquie furono accolte con tripudio dai Minoresi …”



ore 7 – 9 – 10,30 Sante Messe in Basilica

ore 8.45 Arrivo del gran concerto bandistico “Città di Ailano (CE)” diretto dal Maestro prof. Nicola Hansalik Samale

ore 10 Commemorazione dei caduti di tutte le guerre e le violenze

ore 11.15 Matinée musicale in Piazza Cantilena

ore 18.45 In Piazza Cantilena accoglienza di S. Em card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo emerito di Palermo, che presiederà il seguente solenne Pontificale

La celebrazione sarà animata dal coro polifonico “Amici di San Francesco” diretto dal Maestro Candido Del Pizzo

Segue Processione delle Sacre Reliquie e della venerata Statua di Santa Trofimena per le vie del paese

La Santa Messa e la processione saranno trasmesse in diretta su RTC Quarta Rete canale 654 del digitale terrestre, sul sito internetwww.rtcquartarete.it e sulla pagina facebook RTC Quarta Rete

ore 22.30 Serata musicale in Piazza Cantilena – prima parte

ore …….. Sullo specchio d’acqua antistante il lungomare di Minori spettacolo pirotecnico a cura della premiata ditta “Fireworks Events” del cav. Luigi di Matteo di Sant’Antimo (NA)

A seguire seconda parte della serata musicale Nella giornata del 13 luglio sarà ormeggiata nelle acque di Minori la nave scuola

“Palinuro” della Marina Militare

il mito collegato alle costellazioni, speciale visita guidata in notturna con osservazione della volta celeste, in compagnia di Piter Cardone, astrofilo.

Osservazioni stellari e il racconto delle storie di eroi, divinità mitologiche e di un imperatore affascinato dalle stelle!

La visita guidata con partenza dalla piazzetta di Nerano toccherà la torre di Montalto e l’area della ex cava Italsider con il piccolo insediamento di archeologia industriale. Oltre alla storia della baia, parleremo del lavoro di conservazione e tutela che ci impegna quotidianamente.

Con l’arrivo del crepuscolo approfondiremo il tema dell’astronomia e dei miti collegati alle costellazioni e parleremo della passione dell’imperatore Tiberio per l’osservazione della volta celeste, dal suo ritiro di Villa Jovis, sull’isola di Capri.

Col favore del buio scruteremo il cielo per veder passare sopra di noi le costellazioni visibili in questa stagione.

Programma:

Ore 18:00 appuntamento a Nerano e partenza della visita guidata

21:30/23:00 osservazione guidata della volta celeste.

Assaggio a tema a cura di “Pasta e…” di Mario Pollio -Massa Lubrense (NA)

PREZZI:

€20 Intero

€18 Ridotto studenti (fino 26 anni)

€15 Soci FAI e residenti in penisola sorrentina

(Posti limitati: max 25 persone)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA NEI GIORNI PRECEDENTI AL NUMERO: 335 84 10 253

Si avvisa che il “parteciperò” all’evento è gradito ma non può costituire prenotazione all’evento stesso.

Si consigliano: scarpe da trekking, acqua, colazione a sacco, costume da bagno, felpa, torcia elettrica.

L’evento Mitiche Stelle si inserisce nell’ambito della rassegna di eventi “Sere FAI d’estate”

Note in Cammino. Tramonto in Musica all’Abbazia di Crapolla

A grande richiesta torna “Note in Cammino” il primo trek & music in Penisola Sorrentina!

Ci incontriamo in uno dei punti più belli e #panoramici di Vico Equense: il seicentesco convento di San Francesco. Qui, mentre #Vesuvio ci fa l’occhiolino saremo guidati attraverso storie e tradizioni del convento.

Terminata la breve visita guidata, iniziamo il #trekking; inerpicandoci lungo una delle tante strade strette e tortuose che sembrano condurre tutte verso il cielo, raggiungeremo un luogo subito ammaliante e speciale. Siamo sulla sommità di un colle dove si scopre una monumentale struttura cinquecentesca che – da sola – dà nome, forma e sostanza all’azienda vinicola: Abbazia di Crapolla

Infatti, proprio nella spianata che sovrasta le colline di San Francesco, secoli fa i monaci cistercensi trapiantarono una delle colture più impensabili in una zona adibita quasi ed esclusivamente ad oliveti: la vite. Vicinissimo al Vesuvio, il terreno pur fertile non avrebbe mai favorito la produzione di un vino così fresco e di ampio respiro, se non fosse stato per l’impegno e la dedizione dei protagonisti della nostra storia, che ci sarà sapientemente raccontata dai proprietari dell’azienda vinicola mentre esploreremo i vigneti, di cui il #Sireo bianco e rosso sono divenuti marchi di fabbrica…

E’ il momento di assaggaire ciò che sapientemente viene prodotto nelle colline vicane. Ripercorrendo la stradina che ci ha separati dal Convento di San Francesco, approdiamo al belvedere dove ci aspettano vino e prodotti della tradizione locale alla luce del sole che fa capolino sul mare della Penisola Sorrentina.

Il nostro non è un semplice #aperitivo al tramonto, infatti ad attenderci troviamo La Terza Classe .

Orgogliosamente artisti di strada, come i musicisti della terza classe del titanic suoneranno un energico #folk , un sound che li ha portati in televisione (Italia’s got talent e sky arte) e in #tourneè in America ed in Europa! Ma non ci spaventiamo: la loro musica americana è tutta made in Napoli!

Indicazioni:

– Sentiero ad anello di tipo turistico (T), facile ma con qualche tratto di montagna in salita

– Lunghezza complessiva: 3 km

– Dislivello: 150 m

– Durata: 3 ore al massimo con le soste per il trekking + l’aperitivo e il concerto al Belvedere . Il tour finisce massimo per le 21

– Percorso con zone di ombra

– Indossare scarpe da trekking o da ginnastica a suola scolpita, cappellino, protezione solare, abbigliamento leggero a strati.

– Degustazione di prodotti locali e vino

– Possibilità di parcheggio gratuito

– La prenotazione è obbligatoria e il pagamento è da effettuarsi il giorno stesso dell’escursione .

– Il tour viene condotto da una guida #AIGAE

ATTENZIONE: sarà possibile partecipare al concerto e degustazione al belvedere anche senza prendere parte all’escursione, previa comunicazione all’atto della prenotazione.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

DOVE:

– Chiesa di San Francesco, via San Francesco 12, Vico Equense (NA)

QUANDO: domenica 15 luglio, ore 17,00

Prenotazione OBBLIGATORIA: info@prolocovicoequense.it, 3313102009

Contributo di partecipazione (concerto, trekking e degustazione) €15,00 a persona.

Formula degustazione + concerto €10,00 a persona.

Bambini Gratis