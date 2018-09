TROFEO VELICO E.DE MARTINO

Gli inviati di Positanonews stanno trasmettendo in diretta la 30 edizione di questo trofeo organizzato da Asso vela A tarchia presieduto dal Comandante Antonetti. Ottime le condizioni atmosferiche con vento da 6 a 10 nodi. Il percorso è a bastone con boa rossa di partenza collocata al largo del Marisco di Meta e seconda boa al largo del belvedere del museo Correale. A tra poco per gli aggiornamenti.

Parlare di Eduardo De Martino a pochissimi giorni dall’incendio del Museo Storico di Rio de Janeiro, non può non venire un nodo alla gola, soprattutto pensando al gran bel quadro che raffigura l’arrivo della nave Vesuvio con Maria Teresa Cristina di Borbone, figlia di Francesco I, ove sui pennoni in parata e al comando vi erano marinai napoletani e sorrentini.

Pubblicato da Sara Ciocio su Sabato 8 settembre 2018

