TrekkinGreen- Ravello, la 𝘊𝘪𝘵𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘔𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢

Domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 09:00 alle 16:00

Partiremo direttamente da Ravello,per goderne di tutte le sue magnifiche viste panoramiche e visitarne alcuni monumenti . E poi proseguiremo verso Pontone per ammirare l’antica “Torre dello Ziro”!!! Successivamente per un percorso diverso torneremo a Ravello.

L’escursione sarà condotta da una Guida AIGAE, iscritta al Registro Nazionale.

DATI TECNICI

TIPO ESCURSIONE: E (Escursionistico)

PERCORSO COMPLESSIVO: 9 Km

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 500mt

TEMPI DI PERCORRENZA COMPLESSIVI: 5 ORE

N.B: In caso di condizioni climatiche avverse, a giudizio della Guida, l’ escursione può essere rimandata a data da destinarsi.

Ogni escursione verrà eseguita al raggiungimento minimo di 10 o più partecipanti!!!

➡️ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE CHIAMANDO O INVIANDO UN MESSAGGIO WHATSAPP AL 3389033497 (ANTONIO)

Regolamento:

Obblighi dei partecipanti

I partecipanti sono tenuti a:

• Rispettare gli orari di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalle guide;

• Presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursione. In caso di dubbi, confrontarsi con le guide prima della giornata dell’escursione;

• Mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone e le proprietà private e attenendosi alle disposizioni impartite dalle guide;

• Seguire il percorso stabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo e senza superare la guida;

• Collaborare con le guide per la buona riuscita dell’iniziativa, oltre a essere solidali con le loro decisioni, soprattutto nel caso in cui dovessero insorgere delle difficoltà (condizioni ambientali e/o dei partecipanti) e informarle di ogni problematica che dovesse emergere durante lo svolgimento delle attività programmate, in particolare riguardo alle proprie condizioni psicofisiche e dell’attrezzatura;

• Non raccogliere fiori, piante o erbe protette e comunque rispettare le indicazioni impartite dalla guida;

• Conservare i propri rifiuti fino agli appositi cassonetti.

Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri, in particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario delle guide.

Equipaggiamento obbligatorio

Abbigliamento “a strati”, pantaloni lunghi da escursione, scarponi da trekking in buone condizioni alti fino alla caviglia, giacca a vento, giacca impermeabile e/o mantellina antipioggia, copricapo, occhiali da sole, crema solare, zaino comodo e in buone condizioni, pranzo al sacco e scorta personale di acqua di almeno 1,5 litri.

Consigliato l’uso dei bastoncini da trekking. Sconsigliato l’uso di indumenti di cotone a contatto con il corpo: se possibile indossare capi di lana o capi tecnici da escursionismo.

Gli escursionisti non adeguatamente equipaggiati potrebbero, a giudizio insindacabile della guida, essere esclusi dall’escursione direttamente sul luogo della partenza.

Dichiarazione di idoneità

Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alle guide ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità.

In caso di trattamento farmacologico fotosensibilizzante (es. cortisonici) è sempre bene evitare l’esposizione solare, pertanto, oltre a leggere attentamente le controindicazioni riportate sul foglietto illustrativo si è pregati di consultare il proprio medico prescrittore.

Telefoni cellulari

I partecipanti sono invitati, nell’interesse comune, ad usare meno possibile i propri telefoni cellulari e tenedo basse le suonerie.

Fotografie e riprese video

Nel corso dell’escursione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall’organizzazione per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa. La partecipazione all’escursione sottintende il nullaosta alla pubblicazione del suddetto materiale.

Registrazione tracce GPS

Durante le escursioni è consentito l’utilizzo di strumentazione GPS a scopo di orientamento ma partecipando l’accompagnato si impegna a non divulgare le eventuali tracce registrate.

Accettazione del regolamento

La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione e la conoscenza incondizionata del presente regolamento.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RITROVO: RAVELLO (SA)

QUANDO: DOMENICA 26 GENNAIO, ORE 9:00

CONTATTI&INFO: 3389033497