Trekking e Yoga a Santa Maria del Castello col Forum dei giovani di Sorrento

SORRENTO. Domenica prossima, 22 aprile, il Forum dei Giovani di Sorrento e Toonado organizzano “Forum in forma”, una giornata all’insegna del trekking e dello stare assieme, condita dai panorami mozzafiato tra i golfi di Napoli e Salerno. La meta prescelta è infatti Monte Comune, dove ci si avventurerá sotto la sapiente guida dell’escursionista Nino Aversa. Una volta arrivati in cima, per chi vorrá, ci sarà la possibilità di rilassarsi con una rigenerante lezione di yoga, tenuta dal maestro Enrico de Luca.

Il percorso di trekking si snoderà lungo il seguente itinerario: Santa Maria del Castello – Capodacqua – Monte Comune – Santa Maria del Castello.

Il Forum dei Giovani e Toonado ci tengono poi a dare qualche consiglio utile su come equipaggiarsi:

-Abbigliamento sportivo a strati;

-Scarpe da ginnastica o da trekking;

-Tappetino da ginnastica o anche un telo da mare (in particolar modo per chi vuole fare yoga);

– Acqua e un panino;

– È preferibile portare solo uno zainetto piuttosto che una borsa per avere le mani libere.

Il programma della giornata sarà il seguente:

Ore 10 Ritrovo alla chiesa di Santa Maria del Castello, dove è possibile parcheggiare; Briefing e consegna T-shirt;

Ore 10:15 inizio percorso, partenza da Santa Maria del Castello;

Ore 12:30 circa lezione di Yoga;

Ore 15 circa ritorno a Santa Maria del Castello.

“Nell’ottica di diversificare il ventaglio di iniziative offerto dal Forum dei Giovani – dichiara il presidente Antonino Apreda – questa volta abbiamo optato per una giornata di trekking unita ad una rilassante lezione di yoga, pratica millenaria che fa bene a corpo, postura, respiro e spiritualità e sempre più seguita dai giovani. Un sentito ringraziamento agli esperti che ci guideranno in questa giornata di sport e agli amici di Toonado”.