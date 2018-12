Tre Pecore Viziose - Compagnia Teatrale l\'Airone Sorrento (25 Dicembre - 1 e 6 Gennaio)

La Compagnia Teatrale “L’Airone” ritorna in scena nei classici spettacoli delle festività Natalizie con: “Tre pecore viziose” commedia in tre atti di E. Scarpetta per la regia di Anna De Martino.

Date : 25 Dicembre 2018, 1 e 6 Gennaio 2018 al Teatro Sant’Antonino (presso la Cattedrale di Sorrento) ore 19:30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

PERSONAGGI E INTERPRETI IN ORDINE DI APPARIZIONE:

Concettella – Nausica Stile

Beatrice – Marika Esposito

Biase – Giuseppe Russo

Fortunato – Giovanni Di Martino

Camillo – Gino Gargiulo

Felice – Francesco Gargiulo

Errico – Michele Gargiulo

Rosina – Sabato Rispoli

Mariuccia – Cleide Ardia

Giulietta – Martina Russo

Ciccillo – Mauro D’Arco

Regia : Anna De Martino

Direttrice di scena – Angela Capozzi

Audio e luci – Silia Reale

Trucco – Maria De Martino

La Compagnia Teatrale “L’Airone” opera sul territorio da oltre 25 anni, spaziando tra i vari autori della tradizione napoletana e non solo. Il gruppo, sapientemente guidato da Anna De Martino, unisce una forte identità storica, alla capacità di rinnovarsi con nuove attrici e nuovi attori di anno in anno, mantenendo sempre come caposaldo la passione per il Teatro, inteso come una sana palestra di vita “su è giù da un palco”; unita ad un forte e coeso lavoro di gruppo, e la volontà di regalare sorrisi e risate agli spettatori che di anno in anno, partecipano e seguono con interesse le loro rappresentazioni teatrali. Esse omaggiano principalmente la grande e radicata tradizione della commedia napoletana, da cui attingono fortemente lo spirito, riproponendolo anche attraverso interessanti ed originali spunti.